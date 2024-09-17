Sultanbeyli'de AVM'de Düşen Şahıs Hastaneye Kaldırıldı

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Sultanbeyli'de Atlaspark AVM'de bir kişi 3'üncü kattan zemine düştü

İSTANBUL - Sultanbeyli'de Atlaspark AVM'de bir erkek şahıs, 3'üncü kata çıkan yürüyen merdivenlerden zemine düştü. Ağır yaralanan şahıs hastaneye kaldırıldı.

Olay, Sultanbeyli'de bulunan Atlaspark AVM'de saat 13.00 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, M.Y. adlı erkek şahıs, alışveriş merkezinin 3'üncü katına çıktığı esnada yürüyen merdivenlerden zemine düştü. Zemine düşen M.Y.'yi gören vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan M.Y. sağlık görevlileri tarafından ambulansa alınarak hastaneye götürüldü. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenilirken, polis olayın intihar mı yoksa kaza mı olduğunu aydınlatmak için çalışma başlattı. Öte yandan yürüyen merdivenlerden düşen şahsın yerde yattığı anlar ve yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansıdı.