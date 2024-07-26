3.Sayfa

Ünlü rapçi kaza yaptı, onu görüntülemek isteyen kadınlar da ölümden döndü

Sultanbeyli'de baba ile engelli oğluna bijon anahtarıyla saldıran şüpheli yakalandı

İSTANBUL - Sultanbeyli'de yol verme yüzünden çıkan tartışmada baba ile engelli oğluna bijon anahtarı ile saldıran şüpheli yakalandı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesi Abdurrahman Gazi Mahallesi'nde 25 Temmuz 2024 tarihinde M.B. isimli şahıs ile engelli oğlu Y.B. trafikte yol verme yüzünden tartıştıkları kamyonet sürücüsü tarafından darp edilmişti. Polis ekipleri olaya ilişkin çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda, şahısların Şanlıurfa Caddesinde seyir halinde iken ters istikametten gelen bir kamyonet sürücüsü ile yol verme sebebinden tartışma yaşadıkları belirlendi. Kamyonet içerisinden inen ve kimlik bilgileri tespit edilen Ö.D. isimli şahsın sert cisimler ile kendilerini darp edip, tehdit ve hakaretlerde bulundukları anlaşılması üzerine şüpheli Ö.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, "Kasten Yaralama", "Mala Zarar Verme" ve "Tehdit ve Hakaret" suçlarından adliyeye sevk edildi.