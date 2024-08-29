Sultanbeyli'de eski çalışan dehşet saçtı: Kasap dükkanına 50 mermi isabet etti - Son Dakika
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Sultanbeyli'de eski çalışan dehşet saçtı: Kasap dükkanına 50 mermi isabet etti

Sultanbeyli'de Selim isimli eski bir çalışan, tazminatını alamadığı için uzun namlulu silahla saldırı düzenledi. Sokak ortasında hiç kimsenin aldırış etmediği saldırıda, 50 mermi kasap dükkanına isabet etti. Neyse ki olayda yaralanan veya ölen olmadı. Saldırgan gözaltına alındı ve olayla ilgili inceleme başlatıldı. Dükkan sahipleri, tekrar bir saldırı ihtimaline karşı dükkanı boşaltarak güvenlik önlemleri aldı.

29.08.2024 21:54
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Sultanbeyli'de eski çalışan dehşet saçtı: Kasap dükkanına 50 mermi isabet etti

İSTANBUL - Sultanbeyli'de Selim isimli kişi eski çalıştığı kasap dükkanına çıkarken tazminatını alamadığı için uzun namlulu silahla saldırdı. Sokak ortasında hiç kimseyi aldırış etmeden iki şarjör mermi sıktı. Sıkılan mermilerden 50 tanesi dükkana isabet etti. Şans eseri olayda hiç kimse yaralanmadı.

Olay, İstanbul Sultanbeyli İlçesi, Adil Mahallesi, Vahdet Caddesi üzerinde saat 18.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre, daha önce uzun yıllar kasap dükkanında çalışan Selim isimli bir kişi işten çıkarıldı. İşten çıkarılan Selim isimli kişi tazminatını istedi. Hem işten çıkarılan, hem de tazminatı iş veren tarafından verilemeyen şahıs uzun namlulu silahla eski çalıştığı işyerinin önüne gelerek hiç kimseyi aldırış etmeden ateş etmeye başladı. Şahıs yaklaşık iki jarjör mermi sıktı. Mermilerden 50 tanesi işyerinin camına isabet etti. İçerideki çalışanlar ve müşteriler mermilerden korunmak için yere yattılar. Yaşanılan olayda şans eseri ölen veya yaralanan olmadı. Çevredeki vatandaşlar tarafından polis ekiplerine haber verildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri işyerine uzun namlulu silahla saldıran Selim isimli kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Olay yeri inceleme ekipleri ve polis ekipleri olayın yaşandığı yerde incelemelerde bulundu. Ekipler emniyet şeridiyle olay yerinde önlem alırken, yaşanılan olayla ilgili inceleme başlattı.

Dükkan boşaltıldı

Yaşanılan olayın ardından dükkanları zarar gören ve tekrardan bir saldırı ihtimaline karşı işyeri sahipleri kasap dükkanı içerisindeki tüm eşyaları ve yiyecekleri araçlarla boşalttı. Şahısın sıktığı mermilerin isabet ettiği camları da folyo kağıtlarıyla kapatan işyeri çalışanları dükkanı boşaltarak olay yerinden ayrıldı.

Kaynak: İHA

Sultanbeyli, 3-sayfa, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultanbeyli'de eski çalışan dehşet saçtı: Kasap dükkanına 50 mermi isabet etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sultanbeyli'de eski çalışan dehşet saçtı: Kasap dükkanına 50 mermi isabet etti - Son Dakika
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