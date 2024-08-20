Sultanbeyli'de Tehlikeli Motosiklet Yolculuğu

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Sultanbeyli'de bir motosiklete 4 kişi bindiler, o anlar kamerada

İSTANBUL - Sultanbeyli'de bir motosiklete 2'si bebek 4 kişi binen aileyi gören vatandaşlar gözlerine inanamadı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntü İstanbul'un Sultanbeyli İlçesi, Adil Mahallesi, Bosna Bulvarı üzerinde geçtiğimiz gün öğle saatlerinde kaydedildi. Cadde üzerinde seyir halinde olan 34 MJ 5872 plakalı motosiklette bulunan 4 kişilik aile yürekleri ağza getirdi. Bir motosiklete binen 2'si bebek 4 kişilik aile canlarını hiçe sayarak kimseye aldırış etmeden yolculuk etti. Tehlikeli yolculuk anları ise seyir halindeki başka bir otomobil sürücüsünün cep telefonu kamerasına yansıdı.