Sultanbeyli\'de Uyuşturucu Ticareti Yapan Şahıs Polislerden Kaçtı

Sultanbeyli'de uyuşturucu madde ticareti yapan şahıs polislerden kaçmaya çalıştı. Aracıyla ters yöne giren şüpheli, yaya olarak kaçmaya çalışırken polis tarafından yakalandı.

Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ve imal ticareti" suçu ile ilgili torbacı olarak tabir edilen sokak satıcılarının yakalanmasına yönelik Sultanbeyli ilçesinde çalışma başlattı. 29 Aralık 2023 tarihinde Sultanbeyli ilçesinde bir şahsın aracıyla uyuşturucu madde ticaretinde bulunduğu belirlendi. Şüpheli aracı Akşemsettin Mahallesi Eşref Bitlis Bulvarı'nda gören ekipler izlemeye aldı. Şüphelinin sevk ve idaresindeki araç Pendik ilçesi Kurtköy Mahallesi'nde uyuşturucu madde ticareti yapacağı sırada görevliler tarafından fark edildi. Ekipler aracı durdurmak istedi fakat uyarıları dikkate almayan araç sürücüsü kaçarak uzaklaştı.

Ters yöne girip yaya kaçan şahıs yakaladı

Yaşanan kovalamaca sırasında şüpheli araç ters yön istikametinde görevlilerce durduruldu. Sürücü ve yanındaki şahıs araçtan inip yaya olarak kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından kimlik bilgileri S.A. olduğu anlaşılan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Şahsın yapılan sorgulamasında farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu tespit edildi. Şahsın üzerinde ve şüpheli araçta yapılan aramalarda ise 7 adet satışa hazır halde toplam 10,5 gram marihuana ve 1 adet cep telefonu ele geçirildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli, "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - İSTANBUL