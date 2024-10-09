Sultangazi'de 400 Bin Lira Hırsızlığı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sultangazi'de 400 Bin Lira Hırsızlığı

Sultangazi\'de 400 Bin Lira Hırsızlığı

Sultangazi'de iki hırsız, iş yerinden 400 bin lira değerinde eşya çalıp güvenlik kameralarını da aldı.

09.10.2024 11:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de bir iş yerine giren 2 hırsız, 400 bin lira değerinde elektronik eşya ve inşaat malzemesi çaldı. Hırsızlar, 1 buçuk saat boyunca kaldıkları iş yerinden çıkarken delil bırakmamak için güvenlik kamerası sistemini de çalarak kayıplara karıştı. Şüphelilerin çaldıkları ürünlerle olay yerinden uzaklaştıkları anlar çevredeki bir başka iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 3 Ekim Perşembe günü Merkez Habibler Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bölgede daha önceden keşif yapan kapüşonlu 2 hırsız, depo ve ofis olarak kullanılan iş yerinin bahçe duvarından atlayarak içeriye girdi. Yaklaşık 1 buçuk saat boyunca iş yerini didik didik eden 2 hırsız, çok sayıda elektronik eşya ve inşaat malzemesini çaldı. Yaklaşık 400 bin lira değerinde hırsızlık yapan şüpheliler, arkalarında delil bırakmamak için güvenlik kamerası sistemini de çalarak olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda şüphelilerin yaptıkları hırsızlığın ardından mezarlıktan atlayarak gittikleri belirlendi. Şüphelilerin iş yerinin yakınlarında park halindeki bir kamyoneti de çalmaya çalıştıkları tespit edilirken, mazotu olmayan kamyoneti hareket ettiremedikleri anlaşıldı. Polis ekiplerinin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürerken, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerası görüntülerinde hırsızların çaldıkları ürünlerle olay yerinden uzaklaştıkları görülüyor.

"Hem biz hem de şantiyelerimiz mağdur"

Çok sayıda malzemelerinin hırsızlar tarafından çalındığını, bu nedenle şantiyelerin çalışamadığını belirten iş yeri sahibi Ahmet Türkmen, "Buraya iki kişi geldi. Daha önce tespit yapıyorlar. Bu duvardan içeri giriyorlar. İçeride soygunu yapıyorlar. Camları kırıp, demirleri söküp alacaklarını alıyorlar. Delil bırakmamak için kamera cihazlarını dahi söküyorlar. ve duvardan tekrar atlayıp çantaları omuzlarında buradan devam ediyorlar. Mezarlıktan gidiyorlar. Daha sonra bizim kayıtları götürdükleri için esnafın kamerasıyla tespit edildi. Polisimiz sağ olsun tespit etti. Mezarlıktan atlamışlar gitmişler. Polislerimiz geldi, tutanağı tutup kayıtları yaptılar ama biz mağdur kaldık. Bütün takımlarımız gitti, şantiyelerimiz durdu. Hem biz mağduruz, hem elemanlarımız mağdur hem de şantiyelerimiz mağdur. Yani buraya girdiklerinde adamlar o kadar rahat ki 1 saat 15 dakika burada oyalanmışlar korkusuzca. Arkalarına bakmadan yani buradan gülerek çekip gidiyorlar. Az ileride başkasına ait bir kamyoneti çalmaya çalışmışlar, geri bırakmışlar. Mazot yokmuş galiba. Ama nasıl götürdüler bilmiyorum. Mezarlıktan yaya olarak geçmişler" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik Kamerası, Yerel Haberler, Sultangazi, Hırsızlık, Güvenlik, 3-sayfa, Ekonomi, İnşaat, Güncel, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de 400 Bin Lira Hırsızlığı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
16:09 TBMM’de kapalı İsrail oturumu TBMM'de kapalı İsrail oturumu
15:39 Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste
15:23 Çin Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
15:16 90’lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo’yu görenler tanıyamıyor 90'lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo'yu görenler tanıyamıyor
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:59 Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi
14:58 Görüntüleri izlerken utandık Bunun adı yardım değil hakaret Görüntüleri izlerken utandık! Bunun adı yardım değil hakaret
14:57 Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor
14:43 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 11:34:18. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de 400 Bin Lira Hırsızlığı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.