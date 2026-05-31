Sultangazi'de Anneden Rehin Alma Olayı
Sultangazi'de Anneden Rehin Alma Olayı

31.05.2026 14:52
Sultangazi'de bir şahıs annesini evde rehin aldı, polis ve itfaiye yardımıyla kurtarıldı.

Sultangazi'de bir şahıs annesini evde rehin aldı. Şahıs, kapıyı açamaya ikna olmayınca polis ekipleri eve itfaiye merdiveni yardımıyla girerek yaşlı kadını kurtararak oğlunu gözaltına aldı. Kurtarma operasyonu saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sultangazi Zübeyde Hanım Mahallesi 1491/1 Sokak'ta bulunan 4 katlı bir apartmanın 3'üncü katında meydana geldi. İddiaya göre Ekrem Keçe ve annesi Menekşe Keçe dün akşam saatlerinden itibaren evden hiç çıkmadı. Bunun üzerine annesine ulaşamayan diğer oğlu polisi arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Daireye gelen ekipler, Ekrem Keçe'den kapıyı açmasını istedi. Ancak şahsın kapıyı açmaması üzerine olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İtfaiye merdiveni yardımıyla apartmanın 3'üncü katındaki balkona daireye giren ekipler, adamı gözaltına alarak yaşlı kadını kurtardı. Ekrem Keçe, polis merkezine götürülürken, yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Mahalle sakini Ertan Artan, kardeşler arasında uzun süredir sorun yaşandığını belirterek, "Bunlar zaten abi kardeş anlaşamıyor. Biri sürekli alkollü geliyor. Dün akşam da alkollü şekilde geldi. Sabah ayılınca polisi arayıp annesinin rehin alındığını söyledi. Polisler gelince ağabeyi korkup kapıyı açmadı. Mahalleli artık bu durumdan bıkmış durumda" dedi.

Olayla ilgili polis ekiplerinin incelemeleri sürüyor. Kurtarma operasyonu saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Sultangazi, Operasyon, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Olaylar, Polis, Yaşam, Suç, Son Dakika

