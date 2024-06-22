Sultangazi'de Bebek Bırakan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sultangazi'de Bebek Bırakan 3 Kişi Yakalandı

Sultangazi'nin Cebeci Mahallesi'nde bir bebeğin cami önüne bırakılması üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda bebeği bırakan kişilerin yakalanması sağlandı. Bebeğin anne ve babası da belirlendi. Şüpheliler adli makamlara sevk edildi.

22.06.2024 18:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sultangazi'de bir bebeği cami önüne bırakan 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalandı.

Sultangazi'nin Cebeci Mahallesi'nde dün cami önünde bebek bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı. Bebek ise kontrol edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Yapılan çalışmalarda, bebeği cami önünde bulduklarını iddia eden şahıslardan İ.Ö. (18) ve M.Z.Ö.'nün (17) bebeği bırakmak için olay yerine geldikleri, sonrasında bırakmaktan vazgeçerek yalan beyanda bulundukları anlaşıldı. Devam eden araştırmalarda İ.Ö.'yü amcasının oğlu R.Ö.'nün (17) aradığı ve bebeği kendisine getirdiği belirlendi. Bebeğin anne ve babasının R.Ö. (17) ve G.D. (17) olduğu öğrenildi. G.D. (17) tedavi amacıyla hastaneye sevk edilirken, İ.Ö., M.Z.Ö. ve R.Ö. gözaltına alındı. Yakalanan İ.Ö., M.Z.Ö. ve R.Ö. kasten öldürmeye teşebbüs suçundan adli makamlara sevk edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Sultangazi, Bebek, Cami, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Bebek Bırakan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:33 Ne diyeceği merak konusuydu Vincenzo Montella, Arda Güler’i neden yedek bıraktığını söyledi Ne diyeceği merak konusuydu! Vincenzo Montella, Arda Güler'i neden yedek bıraktığını söyledi
17:41 Adana’da damat dehşeti 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı Adana'da damat dehşeti! 4 kişiyi silahla öldürüp bebeğini de alarak kaçtı
16:47 Küba, Güney Afrika’nın İsrail’e karşı açtığı dava için müdahil oldu Küba, Güney Afrika'nın İsrail'e karşı açtığı dava için müdahil oldu
16:32 Diyarbakır ve Mardin’deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14’e yükseldi Diyarbakır ve Mardin'deki anız yangınında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi
16:14 Kiliseye dadanan hırsız, 50 bin TL’lik şamdanları 250 TL’ye satarken yakalandı Kiliseye dadanan hırsız, 50 bin TL'lik şamdanları 250 TL'ye satarken yakalandı
19:45 Portekiz karşısında dağıldık resmen Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil Portekiz karşısında dağıldık resmen! Savunmamızın yaptığı hata öyle böyle değil
19:26 Yok artık Kerem Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor Yok artık Kerem! Kaçırdığı pozisyonu görenler gözlerine inanamıyor
17:17 A Milli Takım’da deprem Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok A Milli Takım'da deprem! Yıldız futbolcumuz Portekiz maçında yok
16:42 Temasa geçtiler bile Nuri Şahin, Fenerbahçe’nin iki yıldızını birden istiyor Temasa geçtiler bile! Nuri Şahin, Fenerbahçe'nin iki yıldızını birden istiyor
16:34 Parktaki cinayet kamerada Saldırgan kendi bıçağı ile öldürüldü Parktaki cinayet kamerada! Saldırgan kendi bıçağı ile öldürüldü
16:28 BtcTurk Kripto Para Borsası Siber Saldırıya Uğradı BtcTurk Kripto Para Borsası Siber Saldırıya Uğradı
16:11 Esenyurt’ta 16 güvenlik kamerasıyla korunan kafe, 2 yılda 16 kez soyuldu Esenyurt'ta 16 güvenlik kamerasıyla korunan kafe, 2 yılda 16 kez soyuldu
16:00 İsrail askerleri skandallara doymuyor Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar İsrail askerleri skandallara doymuyor! Yaralı Filistinliyi aracın önüne bağlayıp kalkan yaptılar
15:25 Konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı 3 çocuk annesi kocası tarafından katledildi Konuşmak için çağırıp kurşun yağdırdı! 3 çocuk annesi kocası tarafından katledildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2024 20:04:55. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Bebek Bırakan 3 Kişi Yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement