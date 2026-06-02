Sultangazi'de İki Ayrı Trafik Kazası: 3 Yaralı

02.06.2026 15:57
Sultangazi'de kırmızı ışık ihlali ve yaşlı adama çarpma sonucu 3 kişi yaralandı.

Sultangazi'de meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kırmızı ışık ihlali yaptığı ve tramvayın geçişini beklemediği iddia edilen sürücünün başka bir otomobile çarptığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

İlk kaza, 26 Mayıs tarihinde Eski Edirne Asfaltı 1. Cebeci Caddesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kırmızı ışık ihlali yaptığı iddia edilen sürücü, tramvayın geçişini beklemek yerine hızla ilerlemek istedi. Bu sırada Eski Edirne Asfaltı üzerinde seyir halinde bulunan başka bir otomobille çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralanırken, çarpışma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Bir diğer kaza ise dün İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama seyir halindeki servis aracı çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaşlı adam yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaşlı adamın bacağının kırıldığı öğrenildi. Öte yandan, yaralının yerde beklediği ve sağlık ekiplerinin müdahale ettiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Sultangazi, 3. Sayfa, Güvenlik, Olaylar, Trafik, Yaşam, Kaza, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
