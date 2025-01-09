Sultangazi'de Kanlı Kovalamaca Görüntüleri

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Sultangazi'de kanlı infazdan önce yaşanan kovalamaca kamerada

Görüntülerde adamın kaçtığı saldırganın da onu kovaladığı görülüyor

İSTANBUL - Sultangazi'de kaldırımda yürüyen kişinin silahlı saldırıya uğramadan önce kendisini vuracak kişi tarafından kovalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.

Olay saat 08.30 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Eski Edirne Asfaltı üzerinde yaşandı. İddiaya göre kaldırımda yürüyen İmam Bozkur İ.B. isimli kişi, arkasından yaklaşan şahsın silahlı saldırısına uğramış, talihsiz adam olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaçan saldırganların yakalanmasına yönelik çalışmalar sürerken, olaya ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Bozkur'un kaçtığı arkasından bir kişinin de onu kovaladığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca saldırganın olaydan sonra binerek kaçtığı iddia edilen gri renkli aracın takipte olduğu da görüntüye yansıyor.