Sultangazi'de kayıp Selman Alkan'ı arama 10'uncu günde 60-70 kişilik ekiple sürüyor - Son Dakika
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Sultangazi'de kayıp Selman Alkan'ı arama 10'uncu günde 60-70 kişilik ekiple sürüyor

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Sultangazi'de 10 gündür kayıp Selman Alkan'ı arama çalışmaları sürüyor; AFAD'ın 60-70 kişilik ekibi Alibey Barajı'nda tarama yapıyor. Barajda termal cihazlarla yapılan aramalarda henüz sonuç alınamadı; ağabeyi, haber çıkmamasının aileyi sevindirip endişelendirdiğini söyledi.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde 10 gündür kayıp olan Selman Alkan'ı arama çalışmaları devam ediyor. AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerince sürdürülen çalışmalarda henüz bir sonuca ulaşılamazken, ailenin umutlu bekleyişi sürüyor.

Sultangazi'de ailesiyle birlikte yaşayan Selman Alkan'dan haber alınamaması üzerine başlatılan arama çalışmaları 10'uncu gününde de devam ediyor. AFAD ekiplerinin yaklaşık 60-70 kişilik ekiple sahadaki çalışmalarını yoğunlaştırdığı öğrenildi. Alibey Barajı'nda ise Jandarma Arama Kurtarma, İstanbul İtfaiyesi Su Altı Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri koordineli şekilde çalışma yürütüyor. Barajda termal ve su altı görüntüleme cihazlarıyla aramalar gerçekleştirilirken, çevredeki ormanlık alanlarda da tarama çalışmaları sürüyor.

"Bir haber çıkmaması bir taraftan sevindiriyor, bir taraftan endişelendiriyor"

Selman Alkan'ın ağabeyi Özgür Alkan, arama çalışmalarının sürdüğünü ancak henüz kardeşinden bir haber alamadıklarını belirterek, "Bugün 10. günü geride bıraktık. AFAD, 60-70 kişilik bir ekiple daha yoğun katılımla çalışıyorlar. Baraj tarafında da Jandarma Arama Kurtarma, itfaiye ve AFAD ekipleri birlikte termal su altı görüntüleme cihazlarıyla bakılıyor. Şu an herhangi bir haber alamadık. Umudumuz şu an için umarım buradan kötü bir haber almayız. Alan tamamen tarandıktan sonra polisler farklı noktalara da bakacaklar. Bir haber çıkmaması bizi bir taraftan sevindiriyor. Bir taraftan da nereye gideceği ile ilgili ya da ne durumda olduğuyla ilgili endişelendiriyor. Umarım kendisine biran önce sağ salim ulaşabiliriz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA
Alibey BarajıSultangazi3. SayfaİstanbulGüncelAFADSon Dakika

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SON DAKİKA: Sultangazi'de kayıp Selman Alkan'ı arama 10'uncu günde 60-70 kişilik ekiple sürüyor - Son Dakika
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