Kuryeye Ticari Araç Çarptı: Kaza Anı Kamerada

Sultangazi'de yolun karşısına geçmeye çalışan bir kurye, hafif ticari aracın çarpması sonucu havaya savrularak yere düştü. Kazayı yara almadan atlatan kuryenin yaşadığı panik anları güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, 23 Temmuz Perşembe günü saat 10.45 sıralarında Cebeci Mahallesi Çanakkale Şehitleri Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolun karşısına geçmeye çalışan kuryeye seyir halindeki hafif ticari araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle kurye ile elindeki koliler yola savruldu. Kazanın ardından çevredeki vatandaşlar kuryenin yardımına koşarken, kuryenin kazayı yara almadan atlattığı öğrenildi. Yaşanan kaza anı ise çevrede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.