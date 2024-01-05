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Sultangazi'de otomatik silahlarla öldürülen Barış Özdoğan'ın failleri yakalandı - Son Dakika
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Sultangazi'de otomatik silahlarla öldürülen Barış Özdoğan'ın failleri yakalandı

Sultangazi'de bir otelin önünde otomatik silahlarla ateş açılarak öldürülen Barış Özdoğan'ın failleri yakalandı. İki şüpheli gözaltına alınırken, olaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı. Şüphelilerin suç kayıtları da bulunuyor.

Sultangazi\'de otomatik silahlarla öldürülen Barış Özdoğan\'ın failleri yakalandı
05.01.2024 - 18:59,
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Sultangazi'de otomatik silahlarla ateş açarak öldürülen Barış Özdoğan'ın failleri yakalandı. 2 şüpheli gözaltına alınırken, olaya ilişkin güvenlik kamera görüntüsü ortaya çıktı.

Olay, 21 Aralık 2023'te 21.30 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi'nde bulunan bir otelin önünde meydana geldi. İddiaya göre, kaldığı otele ziyarete gelen kız arkadaşını karşılamak üzere dışarı çıkan Barış Özdoğan, otomobille otelin önüne gelen 2 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Otomatik silahların kullanıldığı saldırıda vücuduna çok sayıda mermi isabet eden Özdoğan olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde yaklaşık 50 kovan bulundu. Dehşetin yaşandığı olaya ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.

Olay sonrası Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti. Saldırıyı yapan aracın kaçtığı istikametten yola çıkan polis, olayda kullanılan aracı yakılmış olarak buldu. Aracın bulunması üzerine Cinayet ekipleri soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çalışmalarda, şüpheli oldukları belirtilen Mehmet E. (18) ile Arif R. (20) yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerden Mehmet E.'nin 10, Arif R.'nin ise 14 ayrı suç kaydı ortaya çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de otomatik silahlarla öldürülen Barış Özdoğan'ın failleri yakalandı - Son Dakika


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