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Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü

Sultangazi'de kız arkadaşını almak için otele gelen bir kişi silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı ve soruşturma başlatıldı.

Sultangazi\'de silahlı saldırı: 1 ölü
22.12.2023 - 00:58,  Güncelleme: 00:59
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Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü

İSTANBUL - Sultangazi'de kız arkadaşını almak için otele gelen şahıs silahlı saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti.

Olay, saat 21.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu Mahallesi 2118 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kız arkadaşını almak için otele gelen Barış Özdoğan'a (21), otomobil ile gelen kimliği belirsiz kişilerce otomatik silahlarla saldırı düzenlendi. Silah seslerini duyan mahalle sakinleri durumu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Özdoğan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekipleri olayın gerçekleştiği sokakta incelemelerde bulunurken polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi aldı. Özdoğan'ın cenazesi, savcı ve polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
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Sultangazi, Olaylar, Güvenlik, Adli Tıp, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sultangazi'de silahlı saldırı: 1 ölü - Son Dakika
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