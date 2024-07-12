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Sultangazi'de tır şoförü aracın üzerindeyken kaza oldu, İETT otobüsü tıra arkadan çarptı, 8 yaralı: O anlar kamerada

Adeta savaş alanına dönen olay yeri dron ile havadan görüntülendi

Un çuvallarını düzeltirken çarpmanın şiddetiyle sarsılan tır şoförü büyük şok yaşadı

Kazanın yol kenarına park edilen tır nedeniyle olduğunu iddia eden vatandaşlar, yetkililerden önlem alınmasını istedi

İSTANBUL - İstanbul Sultangazi'de içinde yolcuların bulunduğu İETT otobüsü, park halindeki un yüklü tıra arkadan çarptı. 7 yolcunun yaralandığı kazada araçta sıkışan yaralı şoför itfaiye ekipleri tarafından kurtarılırken, tır sürücüsünün aracın üzerinde olduğu sırada gerçekleşen feci kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde otobüsün tıra arkadan çarptığı bu sırada tırın üzerinde olan şoförün kazanın etkisiyle sarsıldığı görülüyor.

Edinilen bilgiye göre Sultangazi Habibler yolunda içinde yolcuların bulunduğu Mustafa Siyami yönetimindeki 34 KT 8487 plakalı İETT otobüsü virajı alamayınca kontrolden çıkınca kayarak yol kenarında park halindeki 06 DFU 188 plakalı un yüklü tıra arkadan çarptı.

Tırın üzerindeki şoför, kazayla büyük şok yaşadı

Bu sırada tırın üzerinde bulunan şoför ise, çarpmanın etkisiyle sarsıldı. Büyük bir şok yaşayan şoför daha sonra tırın üzerinden indi. Feci kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada 7 yolcu yaralanırken, yaralı şoför ise ön tarafı hurdaya dönen araçta sıkıştı. İtfaiye ekipleri şoförü kurtarmak için çalışma başlatıldı. Bu sırada yaralılar ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri de olay yerinde güvenlik önlemi aldı. Yol trafiğe kapatıldı. Kaza nedeniyle bölge trafik yoğunluğu yaşandı. İtfaiyenin yoğun çalışmalarının ardından sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı şoför de ambulansla hastaneye sevk edildi. Öte yandan İETT otobüsünün tıra arkadan çarptığı kaza yeri havadan görüntülendi.

Ziya Öncel, "Araçta yolcu var. Fazla sürati yok. Bu tırlar kamyonlar bu yolu gasp etmiş durumdalar. yetkililer dursun. önlem alsın. Akşamdan beri park halinde. Olayın başından beri buradayım buradaki parklanmayı lütfen kaldırsınlar" dedi.

Kaza anı kamerada

Feci kaza ise kameraya yansıdı. Görüntülerde İETT otobüsünün virajı döndükten sonra yol kenarında park halinde bulunan tıra arkadan çarptığı görülüyor. Bu sırada tırın üzerindeki un çuvallarını düzelten şoför, çarpmanın etkisiyle sarsıldı. Neye uğradığını şaşıran şoför daha sonra tırın üzerinden indi.