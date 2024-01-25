 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Sultangazi'de Yokuş Aşağı Kayan Kamyon Binaya Çarparak Durabildi - Son Dakika
Üye Girişi

Sultangazi'de Yokuş Aşağı Kayan Kamyon Binaya Çarparak Durabildi

Sultangazi'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon yokuş aşağı kaymaya başladı. Ağacı devirip bir binanın girişine çarparak zarar veren kamyon daha sonra ise park halindeki bir araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Sultangazi\'de Yokuş Aşağı Kayan Kamyon Binaya Çarparak Durabildi
25.01.2024 - 16:58,  Güncelleme: 17:13
Abone Ol

Sultangazi'de yokuş aşağı kayan kamyon binaya çarparak durabildi: O anlar kamerada

El frenini çekmeyi unuttu, kamyon sürücüsü faciadan kıl payı kurtuldu

İSTANBUL - Sultangazi'de sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon yokuş aşağı kaymaya başladı. Ağacı devirip bir binanın girişine çarparak zarar veren kamyon daha sonra ise park halindeki bir araca çarparak durabildi. Kazada şans eseri kimse yaralanmazken, olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay dün saat 14.00 sıralarında Sultangazi Uğur Mumcu mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre aynı sokakta ikamet eden 34 CUU 959 plakalı kamyon sürücüsü el frenini çekmeyi unuttuğu aracını park edip indikten bir süre sonra kamyon yokuş aşağıya doğru kaymaya başladı. Hızını alamayan kamyon daha sonra kaldırıma çıkarak önce bir ağacı devirdi daha sonra ise büyük bir gürültü ile binaya çarparak giriş kısmına zarar verdi. Çarpmanın etkisiyle hızını alamayarak savrulan kamyon daha sonra park halindeki 34 FRG 011 plakalı hafif ticari araca çarparak durabildi. Kaza sonrası yaralanma ve can kaybı olmazken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis ekipleri sevk edildi.

Yaşanan olayı anlatan bina sakinlerinden Nihat Öztürk, " Komşunun arabası el freni boşalmış gelip vurmuş ağaca. Ağacı devirmese daha çok zarar verecekmiş. Babam da buradaymış çekilmiş ondan sonra araba geri geri geliyor. Kendi evi burada oraya herhalde eşya falan bir şeyler indiriyor onu da bilemiyoruz. El frenini çekti mi çekmedi mi boşalmış mı onu da bilmiyoruz. Allah'a çok şükür kimsede zarar yok binada zarar var onunda masrafını karşılayacak" dedi.

Bina sakinlerinden Murat Üstündağ, "Binanın giriş katında oturuyorum ani bir gürültü ile ayaklandık. Mutfağımızın korkuluk demirlerine çarptığını gördük kamyonun ağaçta yıkılmış. Hemen saniyesinde zaten dışarıya çıktık mahalledeki diğer sesi duyan komşular gibi. Üst komşumuzun kamyonu ani bir fren boşalması ile önce ağaca çarpıyor ağaçtan da binamızın cam kenarına çarparak Allah'a çok şükür bir ölüm yaralanma olmadan böyle büyük bir kaza atlattık" dedi.

Olay anı kamerada

İddaya göre sürücüsünün el frenini çekmeyi unuttuğu kamyon yokuş aşağı kayarak önce bir ağacı devirip daha sonra ise binanın girişine çarptıktan sonra hızını alamayan kamyon daha sonra park halindeki araca çarparak durduğu o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun önce sokağa giriş yaptığı bir süre sonra ise geriye doğru kayarak kazanın yaşandığı görülüyor.

Polis, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Sultangazi, Güvenlik, İstanbul, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sultangazi'de Yokuş Aşağı Kayan Kamyon Binaya Çarparak Durabildi - Son Dakika


18:40
UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'de yayınlanacak.
17:57
Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48
Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02
PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22
Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18
Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08
Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07
Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi

Son Dakika
17:57 Süper Lig'in 23. haftasında düdük çalacak hakemler belli oldu
17:48 Dubai'de bir adam, kavga ettiği karısını erkek kardeşlerine tecavüz ettirip öldürttü
17:02 PSG, 18 yaşındaki futbolcuyu 22 milyon euro karşılığında transfer etti
16:22 Malatya'daki 5.2'lik deprem sonrası İçişleri Bakanı Yerlikaya'dan ilk açıklama
16:18 Özgür Özel'in Tunceli konuşmasına eski HDP'li vekilden tepki
16:08 Binali Yıldırım ne vadetmişti, Murat Kurum ne vadediyor? İşte iki ismin karşılaştırması
16:07 Malatya'da 5.2 büyüklüğünde deprem! Çevre illerden de hissedildi
15:59 Birleşik Krallık, Rusya ile olası bir savaşa karşı sivillere "hazırlık yapın" çağrısı yaptı
15:59 Bursa'da evde rahatsızlanan Suriyeli çocuk hayatını kaybetti, anne ve baba gözaltına alındı
15:54 Ümit Özdağ'dan gazeteciye "Ulan Afgan mısın, otur yerine" uyarısı! Tepki yağıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2024 18:51:20. #1.12#
SON DAKİKA: Sultangazi'de Yokuş Aşağı Kayan Kamyon Binaya Çarparak Durabildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement