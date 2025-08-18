Suluova\'da Otomobil Şarampole Uçtu

Amasya'nın Suluova ilçesinde kontrolden çıkan otomobil şarampole uçtu. Takla atan otomobilin sürücüsü kazayı hafif sıyrıklarla atlattı.
Edinilen bilgiye göre, Muhammed Can Güney'in kullandığı O5 ABS 147 plakalı otomobil, Hacı Bayram Mahallesi civarında seyir halindeyken kontrolden çıkarak şarampole uçtu. Takla atan otomobilin sürüsü yaralandı.
Kazanın bildirilmesi üzerine polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunda hafif sıyrıklar bulunan sürücü kontrol amacıyla ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AMASYA
