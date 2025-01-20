Suluova\'da Otomobil Yangını

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Amasya'nın Suluova ilçesinde seyir halindeki Fiat Tofaş marka otomobilin motor bölümünde yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobil, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, Amasya- Samsun karayolunda seyir halinde olan 44 AGJ 696 plakalı otomobilin motorunda yangın çıktı. Otomobilin sürücüsü Sedat C. kendini dışarı atarken, araç kısa sürede alev topuna döndü. Yangın tüpüyle alevlere müdahale eden çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - AMASYA