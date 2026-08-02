Sumbas'ta Orman Yangını Söndürüldü
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle söndürüldü.
Osmaniye'nin Sumbas ilçesine bağlı Gaffarlı köyünde çıkan orman yangını, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü.
Yangın, Gaffarlı köyünde meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra 1 helikopter ve 1 yangın söndürme uçağı sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucu yangın tamamen söndürüldü.
Sumbas Kaymakamı Hakan Kara, yangının yaklaşık 1 dekarlık alanda etkili olduğunu belirterek, bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini söyledi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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