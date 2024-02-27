Sungurlu'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sungurlu'da trafik kazası: 5 yaralı

Sungurlu\'da trafik kazası: 5 yaralı

Çorum'un Sungurlu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan hafif ticari araç devrildi ve 5 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

27.02.2024 15:38  Güncelleme: 15:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çorum'un Sungurlu ilçesinde kontrolden çıkan hafif ticari aracın devrilmesi neticesinde meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Sungurlu- Kırıkkale karayolu Delice mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ankara'dan Sungurlu istikametine seyir halinde olan İlyas Y. yönetimindeki 52 ACL 700 plakalı Fiat marka hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yola yan devrildi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazada sürücü İlyas Y. ile araçta yolcu olarak bulunan Sevim Y., Hatun Y., Yunus Buğra Y. ve Ömer Asaf Y. yaralandı. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Sungurlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA

Devlet Hastanesi, Kırıkkale, Sungurlu, Çorum, Hastane, Trafik, Kaza, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sungurlu'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 16:51:32. #1.12#
SON DAKİKA: Sungurlu'da trafik kazası: 5 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement