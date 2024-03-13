Şüpheliden uyuşturucu hap ve esrar çıktı - Son Dakika
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Şüpheliden uyuşturucu hap ve esrar çıktı

Şüpheliden uyuşturucu hap ve esrar çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı şüpheliden 27 adet uyuşturucu hap ve 4 gram kubar esrar ele geçirildi.

13.03.2024 14:25
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Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurup arama yaptığı şüpheliden 27 adet uyuşturucu hap ve 4 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdüren Salihli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez Karakol Komutanlığı, JASAT ve İstihbarat ekipleri, durumundan şüphelendikleri R.D.'yi (30) durdurup arama yaptı. Şüphelinin yapılan kaba üst aramasında 27 adet Lyrica sentetik hap ve 4 gram kubar esrar ele geçirildi.

Uyuşturucu hap ve kubar esrar ile yakalanan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İHA

Jandarma, Salihli, Manisa, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şüpheliden uyuşturucu hap ve esrar çıktı - Son Dakika

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