Süpürge Sapında Uyuşturucu Bulundu

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Süpürge sapında uyuşturucu ele geçirildi: 2 tutuklama

ADANA - Adana'da narkotik polisleri bir eve yaptığı baskında süpürge sapında metanfetamin ele geçirdi. Evdeki iki şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü'nce uyuşturucu satıcıların yakalanmasına yönelik çalışma sonucunda Ziyapaşa Mahallesinde bir evde uyuşturucu olduğu tespit edildi. Polis yaptığı fziki ve teknik takip sonucu eve baskın yaptı. Yapılan baskındaki aramada süpürge sapında metanfetamin ele geçirildi. Polis evdeki Ethem A. ve Murat Ö.'yü gözaltına aldı Şüpheliler kendilerinin içici olduğunu satıcı olmadığını iddia etti. Şüpheliler ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.