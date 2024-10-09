Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı - Son Dakika
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Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı

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Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'i öldüren Semih Çelik'in annesi Hafize Çelik, "Benim çocuğum böyle bir çocuk değil. Hastaydı, ben onu doktor doktor gezdirdim. Elimden geleni yaptım ama o İkbal onu hiç rahat bırakmadı, sürekli aradı" dedi.

09.10.2024 14:33  Güncelleme: 14:45
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İstanbul Fatih'te Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından vahşice öldürülmesinin yankıları sürüyor. Tüm Türkiye'yi dehşete düşüren olayla ilgili A Haber'e açıklamalarda bulunan Semih Çelik'in annesi Hafize Çelik, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"İKBAL ONU HİÇ RAHAT BIRAKMADI"

Anne Hafize Çelik, "Böyle bir şey yapacağı aklınıza gelir miydi" sorusuna "Yok, intihar etmişti ama ben böyle bir şey yapacağını asla düşünmezdim. Benim çocuğum böyle bir çocuk değil. Hastaydı, ben onu doktor doktor gezdirdim. Elimden geleni yaptım ama o İkbal onu hiç rahat bırakmadı, sürekli aradı" şeklinde yanıt verdi.

"AİLEYE 'ORTADAN KAYBOLUN' DEDİM"

İkbal Uzuner'in ailesini nasıl uyardığını anlatan anne Çelik, "O 2021 yılındaki, 'Gözlerini oyacağım' dediği videoyu ona göndermiş de hala o kızı İstanbul'da nasıl tutuyor? Sizin çocuğunuza öyle bir video gelse siz ne yaparsınız? Sadece okul naklini değiştirdiler. Ben anne olarak İkbal'in annesini de babasını da çok uyardım. Önlem almaları için 'Kaybolun ortadan. Ben çocuğuma güvenmiyorum, benim çocuğum normal değil' dedim. Onlar da eve yeni taşındıklarını, nasıl yapacaklarını söylemişti. Ben de onlara 'Çocuğunuz mu önemli eviniz mi' dedim" ifadelerine yer verdi.

"SEMİH DE KALBİNE BIÇAK SAPLADI"

Oğlu ile İkbal Uzuner'in daha önce birlikte hayatlarına son vermek için plan yaptıklarını da söyleyen anne, "Semih ilk 3 sene önce intihar etmişti. Beraber intihar edeceklerdi, sonra İkbal vazgeçti. Semih de kalbine bıçak sapladı. Benim oğlum 15 gün Çapa'da yattı. İkbal kendi de intihara kalkıştı geçen sene. Eyüp SSK'da raporları var. Oğluma da bana da ayrı ayrı telefon geldi" ifadelerini kullandı.

Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner\'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı

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Son Dakika 3.Sayfa Sur canisinin annesi, İkbal Uzuner'i suçladı: Oğlumu rahat bırakmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Zeynep:
    Evlat yetiştiremedim demiyor,kızı suçluyor pisgologlara sorun tedavi yönteminde çocukluğundan neden başlarlar çocuklugunda ne tramvatik olaylar yasadı kimbilir. Yazık olan kizlara oldu kizlarin Ailelerine oldu.....ulkeye pisikopat yetistirmişsiniz..... 0 0 Yanıtla
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