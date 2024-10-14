Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama - Son Dakika
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Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama

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Fatih'te İkbal Uzuner ve Ayşenur Halil, 19 yaşındaki Semih Çelik tarafından vahşice katledildi. Semih Çelik ise iki genç kadını katlettikten sonra intihar etti. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, katledilen İkbal Uzuner'in ailesinin daha önce defalarca şikayetçi olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

14.10.2024 23:16
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Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in Semih Çelik tarafından vahşice katledilmesiyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu. Sur canisi Semih Çelik'in surlarda katlettiği İkbal Uzuner'in ailesinin daha önce defalarca şikayetçi olduğu ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilginin gerçek olmadığını açıklayan Bakan Tunç, gazeteci Kübra Par'a şu açıklamayı yaptı:

"HİÇBİR ŞİKAYET YOK"

Fatih'te iki kızımızın katledilmesi olayında da "Aile defalarca şikayetçi oldu" ifadesi basına yansıdı. Oysa ailenin defalarca şikâyeti yok. İkbal daha önce evden kaçıyor. İntihar edip not bırakıyor. Aile polise haber veriyor, diyor ki kızımız kayboldu. Kız hemen o gün bulunup eve getiriliyor. Cani de geçen sene intihara kalkmış, kendini yaralamış. O yaralamadan dolayı Bakırköy'de tedavi görmüş. Orada da hiçbir şikayetçi yok.

"AVRUPA'DA EN YÜKSEK CEZAYI VEREN ÜLKEYİZ"

Bakan Tunç kamuoyunda oluşan cezasızlık algısıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tunç, Avrupa ülkeleri ile karşılaştırdığımızda bütün suçlara en yüksek cezayı veren ülkeyiz. İnfaz bakımından da en yükseğini veriyoruz. Yani cezaların azlığı gündeme geliyor ama diğer ülkelerde daha az ceza var. Örgütlü suç bakımından cezaevlerindeki sayı şu an 360 bin kişi yani suç işleyen salıveriliyorsa bu 360 bin kişi neden cezaevinde?" dedi.

Bakan Tunç\'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama

Semih Çelik, Yılmaz Tunç, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Sur, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Tunç'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • sudem meliss:
    Herşeyi Saklıyorsunuz Adalet Bakanım 42 14 Yanıtla
  • Ahmet Talha Atabey:
    Polatlar neden dışarıda? 26 suç kaydı olan zibidiler neden dışarıda? 44 4 Yanıtla
  • Ali:
    Ne kadar çirkin bir yorum sayın adalet bakanı ? İkbal daha önce intihar edip not bırakıyor ne demektir ?! Yani daha önce böyle bir şey yaptı diye bu şekilde öldürülmeyi hak etti mi demek istiyorsunuz nedir yani ?! 24 10 Yanıtla
  • murat beyaz:
    polisin yerkilleri eskisi gibi olmali. 2 0 Yanıtla
  • mert çelik:
    neden her ay yada bırkac ayda bır bakanlar degısıyor bılen varmı 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Yurdakul:
    Sayın bakanım.. Literatürden " Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı" cümlesini çıkarmadığımiz sürece bu olaylar bitmez.. Gerekirse yeni cezaevleri yapalım.. Defalarca suç işleyen yani bunu alışkanlık haline getirenleri toplumun içine sokamazsiniz.. Hapiste çürümeliler.. 0 0 Yanıtla
  • Hasan Balta:
    Hiç İnandırıcı değil ! Adalete Güven kalmadı Bu Ülkede… 0 0 Yanıtla
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