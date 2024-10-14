Bakan Tunç\'tan Sur canisinin katlettiği İkbal Uzuner ile ilgili önemli açıklama

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Tüm Türkiye'yi derinden sarsan Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner'in Semih Çelik tarafından vahşice katledilmesiyle ilgili Adalet Bakanı Yılmaz Tunç önemli açıklamalarda bulundu. Sur canisi Semih Çelik'in surlarda katlettiği İkbal Uzuner'in ailesinin daha önce defalarca şikayetçi olduğu ile ilgili kamuoyuna yansıyan bilginin gerçek olmadığını açıklayan Bakan Tunç, gazeteci Kübra Par'a şu açıklamayı yaptı:

"HİÇBİR ŞİKAYET YOK"

Fatih'te iki kızımızın katledilmesi olayında da "Aile defalarca şikayetçi oldu" ifadesi basına yansıdı. Oysa ailenin defalarca şikâyeti yok. İkbal daha önce evden kaçıyor. İntihar edip not bırakıyor. Aile polise haber veriyor, diyor ki kızımız kayboldu. Kız hemen o gün bulunup eve getiriliyor. Cani de geçen sene intihara kalkmış, kendini yaralamış. O yaralamadan dolayı Bakırköy'de tedavi görmüş. Orada da hiçbir şikayetçi yok.

"AVRUPA'DA EN YÜKSEK CEZAYI VEREN ÜLKEYİZ"

Bakan Tunç kamuoyunda oluşan cezasızlık algısıyla ilgili de dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Tunç, Avrupa ülkeleri ile karşılaştırdığımızda bütün suçlara en yüksek cezayı veren ülkeyiz. İnfaz bakımından da en yükseğini veriyoruz. Yani cezaların azlığı gündeme geliyor ama diğer ülkelerde daha az ceza var. Örgütlü suç bakımından cezaevlerindeki sayı şu an 360 bin kişi yani suç işleyen salıveriliyorsa bu 360 bin kişi neden cezaevinde?" dedi.