Suriye'de Muhaliflerin Askeri Sevkiyatı Devam Ediyor - Son Dakika
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Suriye'de Muhaliflerin Askeri Sevkiyatı Devam Ediyor

HTŞ liderliğindeki muhalif gruplar, Afrin'den Halep'e askeri sevkiyat yapıyor.

02.12.2024 19:29
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Suriye'de muhalif grupların Afrin'den Halep'e askeri sevkiyatı gece saatlerinde de devam ediyor.

Suriye'de Heyet Tahrir Şam (HTŞ) liderliğindeki muhalif grupların ilerleyişi devam ediyor. HTŞ'ye bağlı muhalif grupların Esad kontrolündeki Halep'in büyük bölümünde kontrol sağlamasının ardından Afrin'den Halep ve Tel Rıfat'a doğru askeri sevkiyatı gece saatlerinde de devam ediyor. Afrin'e bağlı Cinderes bölgesinde bulunan muhalif gruplara bağlı askerler, tekbirler eşliğinde çatışmaların sürdüğü bölgeye naklediliyor. Halep'e doğru ilerlediklerini söyleyen muhalif grup askerleri, hedeflerinin başkent Şam olduğunu ifade etti.

Suriye'de başlayan iç savaş sonrası evlerini terk etmek zorunda kalan binlerce kişi ise Halep'e doğru yolcululuklarını sürdürüyor. - AFRİN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Suriye'de Muhaliflerin Askeri Sevkiyatı Devam Ediyor - Son Dakika

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