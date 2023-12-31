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Suriye'nin Deyrizor kentindeki 2 ABD üssüne füze saldırısı - Son Dakika
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Suriye'nin Deyrizor kentindeki 2 ABD üssüne füze saldırısı

Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinde bulunan 2 ABD üssünde patlama seslerinin duyulduğu belirtilirken, her iki üssün içine ve dışına yaklaşık 40 füze ve roketin düştüğü duyuruldu.

Suriye\'nin Deyrizor kentindeki 2 ABD üssüne füze saldırısı
31.12.2023 - 00:15,
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Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinde bulunan 2 ABD üssünde patlama seslerinin duyulduğu belirtilirken, her iki üssün içine ve dışına yaklaşık 40 füze ve roketin düştüğü duyuruldu.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları devam ederken, Suriye ve Irak'ta bulunan ABD üslerine saldırılar da sürüyor. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi tarafından yapılan açıklamada, bugün Suriye'nin doğusundaki Deyrizor kentinde bulunan 2 ABD üssünde patlama seslerinin duyulduğu belirtildi. Açıklamada, her iki üssün içine ve dışına yaklaşık 40 füze ve roketin düştüğü duyuruldu. Saldırının ardından can kaybına ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı. - DEYR EZ ZUR

Kaynak: İHA
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