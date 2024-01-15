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Suriye'nin kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu - Son Dakika
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Suriye'nin kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/YPG'nin kontrolündeki tesisler düzenlenen hava harekatı ile imha edilirken, yükselen dumanlar Nusaybin'den de görüldü. Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi. Yükselen dumanlar Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüldü.

15.01.2024 - 14:22,  Güncelleme: 14:25
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Suriye'nin kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesi sınırında bulunan Suriye'nin Kamışlı kentinde bölücü terör örgütü PKK/ YPG'nin kontrolündeki tesisler düzenlenen hava harekatı ile imha edilirken, yükselen dumanlar Nusaybin'den de görüldü.

Suriye'nin kuzeyine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda terör hedefi imha edildi. Vurulan hedeflerden yoğun dumanlar yükseldi. Yükselen dumanlar Mardin'in Nusaybin ilçesinden görüldü.

Suriye\'nin kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Suriye'nin kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu - Son Dakika


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