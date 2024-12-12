Suriyeliler Memleketlerine Dönmeyi Bekliyor - Son Dakika
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Suriyeliler Memleketlerine Dönmeyi Bekliyor

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Esenyurt'taki Suriyeliler, Esad'ın devriliğini kutlayarak ülkeye dönme hazırlığındalar.

12.12.2024 12:18
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Esenyurt'ta yaşayan Suriyeliler dönüş için hazırlanıyor

"Türk halkını biz döndükten sonra misafir olarak değil, ev sahibi olarak Suriye'ye bekliyoruz"

İSTANBUL - Suriyeli sığınmacıların yoğun olarak yaşadığı İstanbul Esenyurt'ta, Beşar Esad'ın devrilmesi büyük sevinçle karşılandı. Memleketlerine geri dönme hazırlığı içerisinde olan Suriyeliler, Türkiye'ye teşekkür etti. Suriyeli Muhammet Osman, "Türk halkını biz döndükten sonra misafir olarak değil, ev sahibi olarak Suriye'ye bekliyoruz" dedi.

Geçtiğimiz günlerde Suriyeli muhalif grupların Suriye'nin başkenti Şam'a girmesinin ardından ülkesini terk eden Beşar Esad, Rusya'ya sığınmış ve onlarca yıldır süren Esad iktidarı son bulmuştu. 2011'den bu yana 14 yıldır devam eden iç savaşın Beşar Esad'ın devrilmesiyle son bulduğunu düşünen Suriyeli sığınmacılar ise başta Esenyurt olmak üzere Türkiye'nin çeşitli noktalarında kutlamalar yaptı. Birçok sığınmacının memleketlerine geri dönme hazırlığı yaptığı söylerken, ülkelerine dönmenin özlemi ve Türk halkına ev sahipliği için teşekkür ettiklerini belirttiler.

Yıllardır ülkesinden ayrı yaşayan Ahmet Muhmanat, "Biz yıllardır bekliyorduk, Esad'ın gitmesine çok sevindik, umarım yakın zamanda herkes evine döner. Arkadaşlarla da kendi aramızda konuştuk, evi olanlar hemen dönecek. Evi yıkılanlar ise kışın bitmesiyle dönecek. Ben en son ailemi 12 yıl önce gördüm. Savaş bitince babam beni görüntülü aradı, ağlıyordu. Bana 'Hemen eşini ve çocuklarını al, ülkeye dön' dedi. Türk halkına bizi ağırladığı için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Yeni bir çatışmanın olmaması ve ülkede bulunan PKK/PYD gibi grupların silah bırakmasını temenni eden Muhammet Osman, "Biz çok mutluyuz, tüm halkımız çok mutlu, çünkü katil Esad gitti. Biz şimdi korkuyoruz ki başka savaşlar yaşanmasın. PKK/PYD gibi çeteler bizlerin ve Türkiye'nin düşmanı, umarım onlarda silahlarını bırakacaklar. Biz savaş ve kandan çok sıkıldık. Benim çocuklarım ve eşimde burada, birlikte yaşıyoruz. Çocukların okulu yaz tatiline girince hep birlikte döneceğim. Türk halkını da biz döndükten sonra misafir olarak değil ev sahibi olarak Suriye'ye bekliyoruz" diye konuştu.

12 yaşında ülkesinden ayrılan ve bir an önce dönmeyi isteyen Muhammet Zekeriya, "Şuanda benim şehrim Halep yıkılmış durumda, bazılarının evi sağlam, onlar gidiyorlar. Bizde önümüzdeki 1 ay içinde döneceğiz. Ben geldiğimde çocuktum ama güzeldi ama ülkeme dönmek istiyorum" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Suriyeliler Memleketlerine Dönmeyi Bekliyor - Son Dakika

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