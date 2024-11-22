Suruç\'ta Kaza: 1 Ölü, 3 Yaralı

3.Sayfa

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Suruç ilçesi Mürşitpınar karayolunda meydana geldi. Mehmet C. yönetimindeki 01 R 6825 plakalı otomobil, Furkan B. idaresindeki 49 ABD 508 plakalı Dacia Sandero marka otomobille çarpıştı. Kazada 01 R 6825 plakalı otomobilde bulunan Nabi Ceyhan hayatını kaybederken, Mehmet C., Furkan B. ile Delil A. yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine giden sağlık ekiplerince ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bölgede polis ekipleri güvenlik önlemi alarak, trafik akışını kontrollü şekilde sağladı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA