Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı

Levent Biran:

ne kadar içimizdeki vatan hainlerinin zoruna gitsede bu örgüt bozuntulari elinde sonunda bitecek. arkasındaki devletler çekilince bir hiç oldukları net ortaya çıktı. ama Türkiye'de yaşayan bazı zavallı sempatizan bozuntulari bunu hala gorememekte.