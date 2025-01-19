Suriye sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı

Şanlıurfa'nın Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kentinin karşısında yer alan Suruç ilçesine zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı yapıldı.
PKK/ YPG terör örgütünün kontrolünde yer alan Suriye'nin Ayn El Arap (Kobani) kenti sınırına zırhlı araç ve mühimmat sevkiyatı gerçekleştirildi.
Şanlıurfa'nın Suruç ilçene bağlı kırsal Aligör Mahallesi'nden geçen askeri konvoy, sınıra hattına doğru ilerledi.
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