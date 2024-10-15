Sürücü Park Halindeki Araca Çarptı, Kaçtı

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Park halindeki otomobile çapıp böyle kaçtı

ELAZIĞ - Elazığ'da park halindeki araca çarpan sürücü, bir süre baktıktan sonra hiçbir şey olmamış gibi gitti.

Olay, Çaydaçıra Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda yan döndü ve park halindeki araca çarptı. Ardından aracını ileri çekerek inen sürücü, diğer aracın yanına geldi. Araca bir süre bakan sürücü ardından hiçbir şey olmamış gibi aracına binerek uzaklaştı. Park halindeki araçta maddi hasar meydana gelirken o anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.