Sürücüsü fenalaştı, otomobiliyle tabelaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika
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Sürücüsü fenalaştı, otomobiliyle tabelaya çarptı: 1 yaralı

Bolu'da D-100 kara yolunda seyir halindeki bir otomobil, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşması sonucu refüjde bulunan tabelalara çarptı. Kazada otomobil sürücüsü yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

03.06.2024 23:12
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Sürücüsü fenalaştı, otomobiliyle tabelaya çarptı: 1 yaralı

BOLU - Bolu'da D-100 kara yolunda 62 yaşındaki sürücünün direksiyon başında fenalaşmasıyla seyir halindeki otomobil, refüjde bulunan tabelaları yıktı geçti.

Kaza, D-100 kara yolunun Beşkavaklar Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde seyreden R.O.idaresindeki 53 FJ 230 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon başında fenalaşmasıyla yoldan çıktı. Yoldan çıkan otomobil, D-100'ün sağ kısmında bulunan tabelalara çarptı. Tabelaları yıkıp geçen otomobilin sürücüsü meydana gelen kazada yaralandı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralan sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA

Bolu, Trafik Kazaları, 3.Sayfa, Otomobil, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sürücüsü fenalaştı, otomobiliyle tabelaya çarptı: 1 yaralı - Son Dakika

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