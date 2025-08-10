Sürüklenen Tekne İstanbul Boğazı\'nda Kurtarıldı

İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenmeye başlayan tekne kurtarıldı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "İstanbul Boğazı'nda makine arızası nedeniyle sürüklenen ve içerisinde 2 kişi bulunan 11 metre boyundaki tekne, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuzca yedeklenerek Yenikapı'ya emniyetle yanaştırıldı" denildi. - İSTANBUL
