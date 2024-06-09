Sürüye yıldırım isabet etti, 38 küçükbaş hayvan telef oldu - Son Dakika
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Sürüye yıldırım isabet etti, 38 küçükbaş hayvan telef oldu

Sivas'ın Gürün ilçesinde koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 38 küçükbaş hayvan telef oldu. Olayda 26 koyun ve 12 kuzu hayatını kaybederken, çoban ise yara almadan kurtuldu.

09.06.2024 10:52
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Sürüye yıldırım isabet etti, 38 küçükbaş hayvan telef oldu

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde koyun sürüsüne yıldırım isabet etmesi sonucu 38 küçükbaş hayvan telef oldu.

Edinilen bilgilere göre olay Gürün ilçesine bağlı Böğrüdelik köyünde meydana geldi. Koyunlar arazide otlandığı esnada sağanak yağmur etkili oldu. Şiddetini artıran sağanakla birlikte sürüye yıldırım isabet etti. Çobanın bilgi vermesiyle sürü sahipleri olay yerine ulaştı. Yıldırım düşmesi sonucu 26 koyun ve 12 kuzu telef oldu. Çobanı ise olayı yara almadan atlattığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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