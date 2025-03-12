Survivor Almeda'nın yürek sızlatan istismar hikayesi - Son Dakika
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Survivor Almeda'nın yürek sızlatan istismar hikayesi

Survivor Almeda\'nın yürek sızlatan istismar hikayesi

Survivor All Star 2025'in başarılı yarışmacılarından Almeda Baylan, çocukluğunda yaşadığı zorlukları ve ailevi sorunları anlattı. Baylan, küçük yaşta şiddet ve istismara maruz kaldığını anlattı.

12.03.2025 09:11
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Survivor All Star 2025'in başarılı yarışmacılarından Almeda Baylan küçük yaşta yaşadığı şiddet ve taciz olaylarını anlattı.

Annesinin ikinci kez evlenmesinden dolayı çocukluğunun farklı evlerde geçtiğini anlatan Almeda, "Ben 2002 doğumluyum. Aslen göçmeniz, annem Yunan göçmeni babam da yabancı uyruklu ama anne ile babam küçük yaşta ayrıldıkları için biz Türkiye'ye geliyoruz ve Türkiye'de doğdum ben. 3 kardeşiz ama ablam babasıyla kalıyor. Annem 2 evlilik yaptı. Anneannem ile kalıyordum, dayımla kalıyordum bir bakıyorum başka yerde kalıyorum. Teyzemde kalıyordum, süreç biraz karışık." dedi.

"DAYAK YİYEREK BÜYÜDÜM"

Dayak yiyerek büyüdüm diyen genç yarışması, "Bu süreçte çok zorluklar çektim. Mesela anne ile babam yoktu yanımda, kuzenim vardı. Bayramlarda bile kuzenimi annesi ile babası severken hep bir özlem vardı içimde, kardeşim de aynı şekilde. Bazı akrabalarımdan çok dayak yiyerek büyüdüm. Kardeşim de aynı şekilde çoğu zaman gözümün önünde şiddete maruz kalmış ve onu koruyamamıştım. Hiçbir sorun yokken sadece kıskançlıktan, kuzenimin beni kıskanması üzerine kemerle dayak yiyen bir kızdım ben, ortada hiçbir şey yokken. Bunlar beni çok yıpratmıştı. Şu an o yüzden en ufak bir ses, en ufak bir sözde haksızlık hissedeyim, çıldırıyorum ve niye çıldırıyorum ben de bilmiyorum." ifadelerini kullandı.

"10-11 YAŞINDA TALİHSİZ BİR OLAY YAŞADIM"

Yakın bir akrabası tarafından istismar edildiğini anlatan Almeda Baylan, "İstemediğim şeylerle büyüdüğüm için ve üstüne üstlük çok ufak bir yaşta yakın bir akraba tarafından talihsiz bir olaya yaşayana kadar... Ne yapacağını bilemiyorsun o an, çünkü neyin ne olduğunu bile bilmiyorsun. O an korkuyorsun hiçbir şey yapamıyorsun, kendini de savunamıyorsun. İlk başta söylememiştim, anneme sonra anlatmıştım bu olayı, küçüktüm daha 10-11 yaşlarındaydım. Sonra zaten anneme anlattığımda da çok üzülmüştü. Nasıl toparladın dersen, ben çok güçlü bir kadınım ve güçlü bir karakterim bunu biliyorum. Genelde çok kaldığım yerlerde şiddete, kötü söze maruz kaldım. Zaten bu durumlar benim psikolojimi buraya getirdi. Tek mutlu olduğum şey şu; iyi ki kurtulmuşum oradan. İyi ki İzmir'e gelmişim, buraya gelmişim. Mesela Adana'daydım dayımlarla yaşıyorduk ve sığıntı gibiydim açık açık söyleyeyim. Yaşım artık olgunlaşmıştı ve sığmıyordum o eve. Bende gitmek zorunda kalmıştım ve nereye gittiğimi bilmeden gittim."

Survivor All Star, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Survivor Almeda'nın yürek sızlatan istismar hikayesi - Son Dakika

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