Survivor yarışmacısı Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı 8. kattan düştü - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Survivor yarışmacısı Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı 8. kattan düştü

Geniş Video İzle

Survivor 2019 yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı Azra, 8. kattan düştü. Olayı sosyal medya hesabından duyuran Hakan Hatipoğlu, tedavisi yoğun bakımda süren Azra için dua istedi.

10.12.2024 12:38  Güncelleme: 12:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Survivor 2019 yarışmacısı milli güreşçi Okay Köksal'ın kızı bir kaza sonucu 8. kattan düştü. 14 yaşındaki Azra'nın yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

"YEĞENİMİZ İÇİN DUA İSTİYORUM"

Kazayı sosyal medya hesabından duyuran Hakan Hatipoğlu, Azra için dua istedi.Hatipoğlu paylaşımında "Kızı Azra'ya olan sevgisi ile Survivora katıldığı sene hepimizin aklına kazınan Okay kardeşimizin kızı bir kaza sonucu 8. kattan düştü ve yoğun bakımda. Az evvel konuştum dua istiyor. Elimizden gelen tek şey bu abi dediğinde boğazım düğümlendi. Bunu okuyan herkesten bu güzel yeğenimiz için bir dua istiyorum. Köksal ailesinin Allah yardımcısı olsun. Umarım bu olayı sağlıkla atlatırlar. Allah yardımcınız olsun kardeşim" ifadelerini kullandı.

İşte Hatipoğlu'nun o paylaşımı;

Survivor yarışmacısı Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı 8. kattan düştü
Survivor yarışmacısı Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı 8. kattan düştü
Survivor yarışmacısı Okay Köksal\'ın 14 yaşındaki kızı 8. kattan düştü

Hakan Hatipoğlu, Sosyal Medya, 3-sayfa, Magazin, Gündem, Medya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Survivor yarışmacısı Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı 8. kattan düştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ferhat eser:
    rabbim acil şifalar versin inşallah iyileşir 33 0 Yanıtla
  • celal doğan:
    Rabim şafi ismiyle şifa nasip etsin 26 1 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Rabbim ordan cıkıp tekrar sağlıklı annesine babasına kavuşması dileğimle evlat acısı cokkk zorr ???????? 8 0 Yanıtla
  • Bir rüya null:
    ALLAHCC yardım etsin inşallah babasina bağışlasın 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:58 Erdoğan: Suriye’de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız Erdoğan: Suriye'de kuşatıcı ve kapsayıcı bir yönetimin tesisi için her türlü desteği sağlayacağız
12:16 Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı Suriyeliler geri dönüyor, sınır kapılarının kapasiteleri arttırıldı
11:48 Esad’ın ’insan mezbahası’nda endişeli bekleyiş Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar Esad'ın 'insan mezbahası'nda endişeli bekleyiş! Yeraltından sesler geliyor ama ulaşamıyorlar
11:00 Kaddafi’nin “Sıra size de gelecek“ diye uyardığı Esad gülüp geçmiş Kaddafi'nin "Sıra size de gelecek" diye uyardığı Esad gülüp geçmiş
10:31 Suriye’deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam’ın 25 km güneybatısına ulaştı Suriye'deki ilerleyişini sürdüren İsrail, Şam'ın 25 km güneybatısına ulaştı
18:10 AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor AK Parti, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Konser Maliyetlerini Sorguluyor
18:07 Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio’nun futbol hayatı tehlikede Ölümcül trafik kazası geçiren Michail Antonio'nun futbol hayatı tehlikede
18:04 Suriyeli Tümen Komutanı’ndan Ermenilere güvence: Biz sizi korumaya geldik Suriyeli Tümen Komutanı'ndan Ermenilere güvence: Biz sizi korumaya geldik
18:02 Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın Ukraynalı kadının Türkiye ile ilgili söylediklerine bakın
17:50 Avrupa Birliği HTŞ’ye yönelik tavrını ilan etti Avrupa Birliği HTŞ'ye yönelik tavrını ilan etti
17:32 Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi Kemal Kılıçdaroğlu ve eşi trafik kazası geçirdi
17:32 Cihat Yaycı’dan stratejik uyarı: Türkiye’nin Suriye’de 3 önceliği var Cihat Yaycı'dan stratejik uyarı: Türkiye'nin Suriye'de 3 önceliği var!
17:20 Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı Ahmet Özer savunma yaptı: Öz yeğenimle görüşmem dayanak yapılmaya çalışıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.12.2024 13:45:17. #1.13#
SON DAKİKA: Survivor yarışmacısı Okay Köksal'ın 14 yaşındaki kızı 8. kattan düştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.