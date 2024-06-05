Süs havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti - Son Dakika
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Süs havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

Elazığ'da bir parkta bulunan süs havuzuna düşen 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Olayda çevredeki vatandaşlar ve sağlık ekipleri müdahale etti ancak çocuk kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

05.06.2024 16:43
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Süs havuzuna düşen çocuk hayatını kaybetti

ELAZIĞ - Elazığ'da bir parkta bulunan süs havuzuna düşen 2.5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Olay bugün öğlen saatlerinde merkezde bulunan bir parkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınları ile birlikte parka giden 2.5 yaşındaki A.A.P., burada bulunan süs havuzu yakınlarında oynamaya başladı. Dengesini kaybedip suya düşen çocuğun çırpınışlarını gören yakınları ve çevredeki vatandaşlar, çocuğu kurtarmak için suya atladı. Bir süre sonra sudan çıkarılan çocuk, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. Talihsiz çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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