Susurluk\'ta kayıp olarak aranan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde gece saatlerinde kaybolan şahsın, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu şelale mevkiindeki doğal havuzda hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kocapınar Mahallesi Çaylak Şelalesi mevkiinde gece saatlerinde yapılan kayıp kişi ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Susurluk Grup Amirliğine bağlı ekipler ile K9 arama kurtarma timi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı arama tarama faaliyeti başlatan ekipler, sabah saatlerinde kayıp vatandaşa ait kıyafetleri dere yatağının kenarında buldu.

Şahsın dere yatağındaki doğal su birikintisine girdiğinin değerlendirilmesi üzerine bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı ve itfaiye su altı arama kurtarma dalgıçları devreye girdi. Çaylak Şelalesi üzerindeki doğal havuzda su altı araması gerçekleştiren ekipler, Ö.G. isimli vatandaşın cansız bedenine ulaştı. Ekipler tarafından sudan çıkartılarak güvenli alana alınan Ö.G.'nin cenazesinin, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR