Susurluk'ta kayıp olarak aranan şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Susurluk'ta kayıp olarak aranan şahsın cansız bedenine ulaşıldı

Susurluk\'ta kayıp olarak aranan şahsın cansız bedenine ulaşıldı
18.06.2026 14:14  Güncelleme: 14:24
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Balıkesir'in Susurluk ilçesinde gece kaybolan şahsın, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekiplerinin çalışmaları sonucu Çaylak Şelalesi'ndeki doğal havuzda cansız bedenine ulaşıldı.

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde gece saatlerinde kaybolan şahsın, itfaiye ve su altı arama kurtarma ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu şelale mevkiindeki doğal havuzda hayatını kaybettiği belirlendi.

Edinilen bilgiye göre, Kocapınar Mahallesi Çaylak Şelalesi mevkiinde gece saatlerinde yapılan kayıp kişi ihbarı üzerine bölgeye Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Susurluk Grup Amirliğine bağlı ekipler ile K9 arama kurtarma timi sevk edildi. Bölgede geniş çaplı arama tarama faaliyeti başlatan ekipler, sabah saatlerinde kayıp vatandaşa ait kıyafetleri dere yatağının kenarında buldu.

Şahsın dere yatağındaki doğal su birikintisine girdiğinin değerlendirilmesi üzerine bölgede çalışmalar yoğunlaştırıldı ve itfaiye su altı arama kurtarma dalgıçları devreye girdi. Çaylak Şelalesi üzerindeki doğal havuzda su altı araması gerçekleştiren ekipler, Ö.G. isimli vatandaşın cansız bedenine ulaştı. Ekipler tarafından sudan çıkartılarak güvenli alana alınan Ö.G.'nin cenazesinin, cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından hastane morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Balıkesir, Susurluk, 3. Sayfa, Güvenlik, İtfaiye, Yaşam, Doğa, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Susurluk'ta kayıp olarak aranan şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Susurluk'ta kayıp olarak aranan şahsın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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