Susurluk\'ta Zincirleme Kaza: 2 Ölü, 4 Yaralı

Balıkesir'in Susurluk ilçesinde Gebze-Orhangazi- İzmir otoyolunda meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi yaralandı.

Kaza, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu 191. kilometre İstanbul istikametinde meydana geldi. T. E. E. idaresindeki 45 ADA 79 plakalı araç, O. R. idaresindeki 09 AHE 833 plakalı araç, S. A. idaresindeki 10 BV 130 plakalı araç, E. C. B. idaresindeki 06 BNJ 702 plakalı araç ve K. A. idaresindeki 34 BYR 469 plakalı araçlar birbirine çarptı. Kaza sonucunda S. A. ve E. C. B. hayatını kaybederken, M. R. D., İ. P. D., K. A. ve E. A. yaralandı. Hayati tehlikeleri bulunmayan yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve Balıkesir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazanın ardından olay yerine 6. Oto Jandarma Timi ve 2. Adli Asayiş Timi sevk edildi. Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığı Karesi Grup Amirliği ekipleri de olay yerine ulaşarak gerekli müdahaleleri gerçekleştirdi. Alan güvenliği sağlandıktan sonra bölge kolluk kuvvetlerine teslim edildi. Kazanın sebebine ilişkin soruşturma başlatılırken, yetkililer kusur tespit çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. - BALIKESİR