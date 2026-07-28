Suudi Arabistan İHA'ları İmha Etti - Son Dakika
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Suudi Arabistan İHA'ları İmha Etti

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Suudi Arabistan, Irak'tan fırlatılan İHA'ları hava savunmasıyla imha ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, Irak topraklarından Suudi Arabistan'a fırlatılan çok sayıda İHA'nın imha edildiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Turki el-Maliki, ülkenin doğusundaki petrol tesislerini hedef alan ve Irak topraklarından fırlatılan çok sayıda İHA'nın hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı.

El-Maliki, terör girişimlerinin bir kez daha Irak topraklarından gerçekleştirildiğini ve bunların İran bağlantılı gruplar tarafından düzenlendiğini ileri sürdü. El-Maliki, Suudi Arabistan'ın kendini ve kaynaklarını savunma konusunda meşru hakkı bulunduğunu vurgulayarak, ülkesinin uygun göreceği zaman ve yerde karşılık verme hakkını saklı tuttuğunu ifade etti.

Öte yandan el-Maliki, dün yaptığı açıklamada, hava savunma sistemlerinin Doğu Bölgesi ve Riyad'daki petrol tesislerini hedef almaya çalışan Irak topraklarından fırlatılan çok sayıda İHA'yı engellediğini ve imha ettiğini açıklamıştı. Irak tarafı ise Suudi Arabistan'ın açıklamasının ardından saldırılarla ilgili soruşturma başlatmıştı.

Kaynak: İHA

İhlas Haber Ajansı, Suudi Arabistan, 3. Sayfa, Savunma, Irak, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Suudi Arabistan İHA'ları İmha Etti - Son Dakika

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