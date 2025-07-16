Süveyda'da Hükümet ile Dürziler Arasında Ateşkes - Son Dakika
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Süveyda'da Hükümet ile Dürziler Arasında Ateşkes

16.07.2025 18:56
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Süveyda'daki çatışmalar sonrası hükümetle Dürziler arasında ateşkes anlaşması imzalandı.

Suriye'nin güneyindeki Süveyda kentindeki çatışmaların ardından hükümet ile Dürzi gruplar arasında ateşkes anlaşmasına varıldı.

Suriye'nin Süveyda kentinde yeniden çıkan çatışmaların ardından hükümet ile Dürziler arasında ateşkes sağlandı. Süveyda'daki Dürzi Cemaati Derneği tarafından yapılan açıklamada, Suriye hükümeti ile ateşkes anlaşması imzalandığı duyurularak, "Dürzilerin çoğunlukta olduğu bölgenin Suriye devletine entegrasyonunu ve egemenliğinin teyit edilmesini içeren anlaşma, bölgedeki tüm kurumların yeniden etkinleştirilmesini ve geri kazanılmasını öngörüyor, aynı zamanda vatandaşların haklarının adalet ve eşitlik yasalarına göre güvence altına alınmasını savunuyor" denildi.

Bölgedeki çatışmaların nedenlerinin ve yaşanan ihlallerin araştırılacağı aktarılan açıklamada, "Mağdurları tazmin etmek ve zararı gidermek için ise bir komite oluşturulacak" ifadeleri kullanıldı.

Şam-Süveyda yolunun güvence altına alınacağı aktarılan açıklamada, vatandaşların güvenliğinin devlet tarafından sağlanacağı ifade edildi. Anlaşma kapsamında Suriye ordusunun kışlalara çekileceği aktarılan açıklamada, iç güvenliğin polis tarafından kurulan kontrol noktaları ile sağlanacağı belirtildi. Açıklamada, bölgede devlete bağlı güvenlik güçleri dışındaki silahlı grupların varlığının sona erdirilmesini sağlamak için ise İçişleri Bakanlığı ve Savunma Bakanlığı ile işbirliği içinde düzenleme yapılacağı aktarıldı.

"Devletin kendi topraklarını kontrol etme hakkı vardır"

Suriye Enformasyon Bakanı Hamza Mustafa ise yaptığı açıklamada, "Devletin kendi topraklarını kontrol etme hakkı vardır ve Süveyde halkı, tüm bileşenlerini kucaklayan Suriye devletinin temel direğidir ve bu vatanın bir parçasıdır. Suriye hükümeti siyasi çözüm arayışında büyük bir esneklik gösterdi ancak sonuç daha fazla provokasyon, tutulmayan sözler ve askeri bir çözümden kaçınmaya çalışan devletin aksine askeri bir durumun oluşturulması oldu. Suriye devleti, geçtiğimiz aylarda çözülebilecek Süveyde meselesini çözme konusunda zayıf bir konumda değildi, taraflardan ortak bir formül üzerinde anlaşmalarını istedi, ancak bazıları dış müdahalelerle bahis oynadı" dedi.

İsrail, Şam ve Dera'yı vurdu

İsrail ordusu, Suriye'nin Süveyda kentinde hükümet güçleri ile Dürziler arasındaki çatışmaları gerekçe göstererek, Suriye hava saldırıları düzenlemişti. İsrail, başkent Şam'da Devlet Başkanlığı Sarayı'nın bulunduğu bölge ile Genelkurmay Başkanlığı yerleşkeleri ve Dera kentine hava saldırıları düzenlemişti. İsrail saldırılarında şu ana kadar 6 kişi hayatını kaybetti, 18 kişi de yaralandı. - SÜVEYDA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Süveyda'da Hükümet ile Dürziler Arasında Ateşkes - Son Dakika

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