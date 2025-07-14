Süveyda'da Silahlı Çatışmalar: 30 Ölü, 100 Yaralı - Son Dakika
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Süveyda'da Silahlı Çatışmalar: 30 Ölü, 100 Yaralı

14.07.2025 13:08
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Süveyda'da Dürzi ve Bedevi gruplar arasında çıkan çatışmalarda 30'dan fazla kişi hayatını kaybetti.

Suriye'nin nüfusunun büyük bölümü Dürzi olan Süveyda kentinde yaşanan silahlı çatışmalarda 30'dan fazla kişi hayatını kaybederken, 100 kişi yaralandı.

Suriye'nin Süveyda kentinde Dürzi ve Bedevi silahlı gruplar arasında çatışma çıktı. Suriye İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, nüfusunun büyük bölümü Dürzi olan kentteki olaylar nedeniyle 30'dan fazla kişi hayatını kaybederken, 100 kişi yaralandı. Açıklamada, Süveyda'daki çatışmaları sona erdirmek amacıyla çatışma bölgesine gönderilen güvenlik güçlerinin doğrudan müdahaleye başlayacağı aktarılırken, şehirdeki yerel halka güvenlik güçleriyle iş birliği yapma çağrısında bulunuldu. Olaylardan sorumlu olanların yargı önüne çıkarılacağı ve yetkili makamlara sevk edileceği açıklandı.

"Güvenliğin sağlanması ve kurumların rolünün etkinleştirilmesi gerekir"

Suriye İçişleri Bakanı Enes Hattab ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu duruma başka bir çözüm yoktur: Yalnızca güvenliğin sağlanması ve kurumların rolünün etkinleştirilmesi, sivil barışın temini ve hayatın tüm ayrıntılarıyla normale dönmesinin sağlanması gerekir" ifadelerini kullandı.

Kaçırma olaylarının ardından patlak verdi

Görgü tanıkları, şiddet olaylarının aralarında Cuma günü Şam ile Süveyda'yı birbirine bağlayan otoyolda bir Dürzi tüccarın kaçırılmasının da bulunduğu bir dizi adam kaçırma olayının ardından patlak verdiğini belirtti.

Araştırmacı Rayan Marouf olaylara ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu şiddet döngüsü korkutucu bir şekilde patladı ve eğer sona ermezse bir kan gölüne doğru gidiyoruz" dedi. - ŞAM

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanlığı, İnsan Hakları, Politika, Güvenlik, Süveyda, 3-sayfa, Suriye, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Süveyda'da Silahlı Çatışmalar: 30 Ölü, 100 Yaralı - Son Dakika

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