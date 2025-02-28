Tadilat İçin Çatıdan Düşme - Son Dakika
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Tadilat İçin Çatıdan Düşme

Bursa İnegöl'de çatı tadilatı yapan bir adam, dengesini kaybedip 5 metre yükseklikten düştü.

28.02.2025 19:33
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Tadilat için çıktığı çatıdan düştü

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde tadilat için çatıya çıkan adam, diğer iş yerinin çatısına geçmeye çalışırken yere düştü.

Olay, saat 17.30 sıralarında Mahmudiye Mahallesi 25. Mobilya Sokakta meydana geldi. Mobilya imalathanesinin çatısına çıkan iş yeri sahibi Ali Elmasri çatıda tadilat yaparken diğer iş yerinin çatısına geçmeye çalıştı. Dengesini kaybeden adam, yaklaşık 5 metre yükseklikten düşerek ağır yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Kaynak: İHA

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