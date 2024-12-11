TAG Otoyolu'nda Kış Lastiği Denetimi

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Jandarmadan TAG Otoyolu'nda zorunlu kış lastiği denetimi

GAZİANTEP - Gaziantep'te otoyol jandarması ekiplerince TAG Otoyolu'nda zorunlu kış lastiği denetimi yapılarak kurallara uymayan araç ve sürücülere cezai işlem uygulandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve adli makamların koordinesinde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu'nda 'kış lastiği yola ve hayata tutunmanızı sağlar' mottosuyla zorunlu kış lastiği denetimi yapıldı. Otoyol jandarması tarafından yapılan denetimlerde vatandaşların daha güvenli seyahat etmelerini sağlamak ve yaşanabilecek kazaların önüne geçmek amacıyla yük ve yolcu taşıyan araçlar ile ticari araçların lastiklerinin diş derinlikleri ölçüldü. Denetim kapsamında kış lastiği bulunmayan veya kurallara uygun olmayan araçların sürücülerine 4 bin 69 TL cezai işlem uygulanarak en yakın lastik değişim merkezine yönlendirildi.

Denetim sırasında araç sürücülerine kusurlu lastik üzerinden bilgilendirme yapılarak, kış lastiği kullanımının can ve mal güvenliği açısından önemi anlatıldı.