Tahliye olan Nasuh Mahruki'den ilk mesaj - Son Dakika
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Tahliye olan Nasuh Mahruki'den ilk mesaj

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"Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan tutuklanan eski AKUT Başkanı Nasuh Mahruki, tahliyesinin ardından sosyal medya hesabından ailesiyle olan fotoğrafını "Kavuştuk" notuyla paylaştı. Mahruki paylaşımında, "Türk milletinin vicdanına, sağduyusuna, yüksek ahlakına ve adalete, adil hukuk insanlarının varlığına olan inancımızı ve güvenimizi bir an bile yitirmedik." dedi.

06.12.2024 10:48  Güncelleme: 10:58
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Sosyal medya hesabından kullandığı ifadeler dolayısıyla tutuklanan eski Arama Kurtarma Derneği (AKUT) Başkanı Nasuh Mahruki tahliye oldu. Mahruki, tahliyesinin akabinde sosyal medya hesabından ailesiyle çektirdiği fotoğrafı "Kavuştuk" notuyla paylaştı.

"GÜVENİMİZİ BİR AN BİLE YİTİRMEDİK"

Mahruki paylaşımının devamında, "Türk milletinin vicdanına, sağduyusuna, yüksek ahlakına ve adalete, adil hukuk insanlarının varlığına olan inancımızı ve güvenimizi bir an bile yitirmedik." dedi.

"YANIMIZDA OLAN HERKESE SONSUZ TEŞEKKÜRLER"

Kendini destekleyenlere teşekkür eden Nasuh Mahruki, "Yanımızda olan, yanımızda olduğunu hissettiren, her şekilde destek veren, vermeye çalışan, sahip çıkan herkese sonsuz teşekkürlerimizle. Hepinizi çok seviyoruz ve sizlerle gurur duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Tahliye olan Nasuh Mahruki'den ilk mesaj

NE OLMUŞTU?

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener'in ABD seçimleri sonrası elektronik oylama konusundaki açıklamalarını sosyal medyadan eleştiren ve hakkında "Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" ve "Yargı organlarını alenen aşağılama" suçlarından soruşturma başlatılan AKUT kurucularından Nasuh Mahruki çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Avukatları Mahruki'nin tutukluluğuna itiraz dilekçesi sunmuş, mahkeme bunu reddetmişti.

Tahliye olan Nasuh Mahruki\'den ilk mesaj

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Son Dakika 3.Sayfa Tahliye olan Nasuh Mahruki'den ilk mesaj - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Vatandaş Rıza:
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