İranlılar ABD saldırılarını Tahran'da protesto etti: Teslimiyet yok, ABD ile savaş - Son Dakika
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İranlılar ABD saldırılarını Tahran'da protesto etti: Teslimiyet yok, ABD ile savaş

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İranlılar ABD saldırılarını Tahran\'da protesto etti: Teslimiyet yok, ABD ile savaş
22.06.2025 19:24
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İranlılar ABD saldırılarını Tahran\'da protesto etti: Teslimiyet yok, ABD ile savaş
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İran'ın başkenti Tahran'da toplanan yüzbinlerce kişi ABD'nin İran'a yönelik saldırılarını protesto etti. Protestolarda, "Teslimiyet yok, ABD ile savaş" sloganları atılırken; İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da protestolara katıldı.

İran'ın başkenti Tahran'da, ABD'nin Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislere yönelik saldırıları, yüzbinlerce İranlı tarafından protesto edilerek, "Teslimiyet yok, ABD ile savaş" sloganları atıldı.

İran'ın Fordow, Natanz ve İsfahan'daki nükleer tesislerine ABD tarafından düzenlenen saldırılar, başkent Tahran'da protesto edildi. İnkılap Meydanı'nda düzenlenen gösteriye İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan da katıldı.

"ANLAŞMA YOK, TESLİMİYET YOK, ABD İLE SAVAŞ"

Yüzbinlerce İranlının akın ettiği meydanda ABD ve İsrail'e karşı sloganlar atıldı. Göstericiler, "Kahrolsun ABD, kahrolsun İsrail", "Savaşmayı bilen bir milletiz", "Rehberim (Hamaney) tehlikeye düşerse dünyayı yakarım" ve "Anlaşma yok, teslimiyet yok, ABD ile savaş" sloganları attı.

İran bayraklarının dalgalandığı meydanda protestocular, "ABD'ye ölüm", "İsrail'i pişman edeceğiz", "İran'a saldırı büyük bir hata", "Tabutuna selam ver Amerika" yazılı pankartlar taşıdı.

NE OLMUŞTU?

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İran'daki üç nükleer tesis Fordow, Natanz ve İsfahan'a yönelik başarılı bir saldırı gerçekleştirdiklerini" duyurmuş, "Tüm uçaklarımız artık İran hava sahasının dışında. Ana hedef olan Fordow tesisine tam kapasiteyle bomba bırakıldı. Tüm uçaklarımız güvenli şekilde üslerine dönüyor" ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: İHA

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