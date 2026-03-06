Tahran'da Casusluk Faaliyeti: 5 Kişi Gözaltında - Son Dakika
Tahran'da Casusluk Faaliyeti: 5 Kişi Gözaltında

06.03.2026 19:00
İran, İsrail ve ABD ile bağlantılı casusluk yaptığı iddia edilen 5 kişiyi Tahran'da yakaladı.

İran'ın başkenti Tahran'da İsrail ve ABD ile bağlantılı casusluk faaliyeti yürüttüğü iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı.

İran'ın başkenti Tahran'da bazı kritik noktalar hakkında bilgi topladıkları iddia edilen 5 kişi gözaltına alındı. İran basınında yer alan haberlerde, İsrail ve ABD ile bağlantılı casusluk faaliyeti yürüttüğü belirlenen söz konusu kişilerin emniyet güçleri tarafından yakalandığı kaydedildi. Kişilerin bazı merkezler ve camilerden görüntü aldığı, ulaşım ve hareketlilik durumuna ilişkin bilgi ve koordinatları "düşman unsurlara" göndermek üzere belirlediği ifade edildi.

Haberde vatandaşlardan çeşitli noktalarda şüpheli şekilde görüntü çeken veya bilgi toplayan kişileri emniyet güçlerine bildirmeleri istendi. Ayrıca, emniyet ve güvenlik kurumlarının en üst düzeyde teyakkuz halinde olduğu, ülke içinde "düşman unsurların" herhangi bir hareketliliğinin tespit edilmesi ya da ihbar alınması durumunda gerekli adımların atılacağı belirtildi. - TAHRAN

Kaynak: İHA

Dış Politika, Güvenlik, 3. Sayfa, İsrail, Tahran, İran, Son Dakika

