Takıntılı Eski Aşk Kurşun Yağdırdı

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Takıntılı sapık adres değiştirmesine rağmen bulduğu eski kız arkadaşına kurşun yağdırdı

Kurtulmak için adres değiştirdi, kurşunların hedefi oldu

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de bir kadın eski sevgilisinin kendisine saplantılı olmasından dolayı adres değiştirdi. Buna rağmen kurtulamayan kadın kendisini iş çıkışı takip eden takıntılı sapık tarafından kurşun yağmuruna tutuldu.

Olay, geçtiğimiz günlerde Başakşehir İlçesi Altınşehir Mahallesi'nde gerçekleşti. İddiaya göre S.S. isimli kadın eski sevgilisi M.A. ile ayrıldıktan sonra M.A. isimli şahıs eski sevgilisini takıntı haline getirdi. Sürekli telefonla rahatsız ettiği eski sevgilisinden yanıt alamayınca karşısına çıkarak tehdit ve hakaretler savurdu. S.S. isimli kadın ev adresini değiştirerek takıntılı eski sevgilisinden kurtulmaya çalıştı. Ev adresini değiştirdiğini öğrenen sapık, eski kız arkadaşını iş çıkışı takip ederek yeni ev adresini tespit etti. Yeni ev adresini öğrendiği kız arkadaşını ve yanındaki bir kişiye evlerinin önünde kurşun yağdıran şahıs daha sonra olay yerinden kaçtı. İhbarlar üzerine polis ekipleri olay yerine sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi üzerine yaralanan S.S. ve arkadaşı E.Ö. ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri saldırgan M.A.'yı yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda M.A. Bahçelievler'deki evinde yakalandı. Şahsın evinde yapılan aramada olayda kullandığı silah ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen takıntılı sapık çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şahsın olayı gerçekleştirdiği gün geçtiği güzergah ve olaydan hemen sonraki kaçış anları güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.