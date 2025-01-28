Taklit Peynir Operasyonu: 30 Ton Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika
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Taklit Peynir Operasyonu: 30 Ton Ürün Ele Geçirildi

Afyonkarahisar'da taklit peynir üreten tesise yapılan baskında 30 ton kaşar ve 31 ton süt ele geçirildi.

28.01.2025 22:06
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Taklit peynir üretim tesisine yapılan operasyon jandarma kamerasında

Ele geçirilen peynirlerin son kullanma tarihleri dolmasına rağmen imha edilmemesi dikkatlerden kaçmadı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'da değişik markaları taklit ederek peynir üretimi gerçekleştiren tesise jandarma tarafından geçtiğimiz hafta sonu yapılan 30 ton kaşar, 31 ton süt ve bir ton beyaz peynirin ele geçirildiği baskının operasyon anı görüntüleri ortaya çıktı. Ele geçirilen bazı ürünlerin son kullanma tarihlerinin geçmesine rağmen imha edilmediği dikkatlerden kaçmadı.

Operasyon, geçtiğimiz hafta sonu Bolvadin ilçesinde yapıldı. Edinilen bilgilere göre, Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Bolvadin ilçesinde faaliyet gösteren bir işletmede farklı markalara ait ürünlerin taklit edilerek satışa sunulduğu yönünde bilgi aldı. Ardından harekete geçen ekipler söz konusu tesise baskın yaparak arama yaptı. Aramada 30 ton kaşar, 1 ton beyaz peynir, 31 ton süt, 263 bin adet marka etiketi ve paketlemede kullanılan binlerce koli ve paket ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyon anı ise jandarmanın kamerasına yansıdı. Görüntülerde baskın yapılan tesisin depo kısmına girildiği ve ürünlerin ele geçirildiği gözlendi. Ele geçirilen bazı ürünlerin son kullanmak tarihlerinin geçtiğimiz ay dolmasına rağmen halen saklanıyor olması ise akıllar da soru işaretlerinin uyanmasına neden oldu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Taklit Peynir Operasyonu: 30 Ton Ürün Ele Geçirildi - Son Dakika

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