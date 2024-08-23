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Taklit ürün denetimine isyan edip yol kapattılar

Yolda oturma eylemi yapan grubu Emniyet Müdürü ikna etti

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Çarşı esnafı, taklit ürün denetimine karşı yolu kapatıp oturma eylemi yaptı. Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli'nin araya girmesinin ardından yol yeniden açıldı.

İlçe merkezinde faaliyet gösteren bazı işletmelerde taklit ürünlerle ilgili denetim yapılmak istendi. Denetime tepki gösteren çok sayıda esnaf, kepenk kapatıp Bodrum Belediye Meydanı'nda toplandı. Neyzen Tevfik Caddesi'ni saksılarla kapatan esnaf, oturma eylemi yaptı. Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polisler, esnafı yolu açmaları için ikna etmeye çalıştı.

Vergilerini, stopajlarını ödedikleri ve istihdam sağladıklarını ifade eden esnaf, yapılan her denetimde sicillerinin bozulduğunu dile getirerek denetim yapılmamasını istedi. Tüm ikna çabalarına rağmen esnafın yolu açmaması üzerine Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Darendeli bölgeye geldi. Esnafla bir süre konuştuktan sonra yolu açmaya ikna eden Darendeli, yaklaşık 10 kişilik esnaf grubuyla istişare için İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne gitti.

10 kişilik grubun emniyete gitmesi sonrası kalabalık esnaf grubu meydandan dağıldı.